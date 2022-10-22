بالتعاون مع "التعليم".. سدكو القابضة تطلق برنامجًا لتعزيز الوعي المالي للطلاب والطالبات

وتقدم الأنشطة التثقيفية والورش التدريبية الخاصة بالبرنامج بمختلف فئاتها في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المملكة؛ حيث ستُقدم دورة "أشبال ريالي" في المدارس الابتدائية، ودورة "أجيال ريالي" في المدارس المتوسطة، ودورة "شباب ريالي" في المدارس الثانوية. كما ستُقدَّم ورش تدريبية وتعريفية للبرنامج على مرحلتين؛ تُغطي المرحلة الأولى الفصل الدراسي الأول، وتركز على الوعي المالي؛ حيث ستُتاح للطلاب فرصة المشاركة في ورش العمل والدروس من أجل تعلّم أساسيات الوعي المالي، والتأكد من اجتياز الطلاب للأسئلة المتعلقة بالبرنامج التعليمي التثقيفي للوعي المالي والادخار، كشرط للانتقال للمرحلة التالية.