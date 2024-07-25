بتهيئة الأجواء.. "السديس" يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لموسم العمرة وإثراء تجربة المعتمرين

وأوضح السديس أن المجلس الاستشاري يعد بمثابة المجلس الشورِي لصناعة القرار لرئاسة الشؤون الدينية، وسيعمل على مواكبة التطورات والنقلة النوعية لمنظومة رئاسة الشؤون الدينية، وفق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله، والتي حرصت على تعزيز الرؤية التنموية الطموحة (2030) والتي وضعتها الرئاسة كنبراس لها في خدمة الحرمين وقاصديهما دينيا، إلى جانب تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وأتمتة منظومة العمل الدينية؛ والتي انعكست إيجابيًا على تقديم الخدمة لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار للحرمين وإثراء تجربتهم الدينية.