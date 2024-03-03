"جامعة سعود" تُعدّل مواعيدَ محاضرات الطلبة خلال شهر رمضان

كما وجّهت الجامعةُ القسمَ الذي يتبع له المقرّر، بإعادة جدولة أوقات الشُّعب التي تبدأ من بعد الساعة "7:00" مساءً أو تستمرّ بعدها، بالاتفاق مع أستاذ المقرّر، وبما يخدم مصلحة الطلبة، وتضمّن أيضًا التعديلُ مواعيدَ بدء المحاضرات والأنشطة الأخرى للمقررات، وفق الجدول بالصورة.