"جامعة سعود" تُعدّل مواعيدَ محاضرات الطلبة خلال شهر رمضان

أعلنت عمادةُ شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، اليوم الأحد، تعديلَ أوقات بدء المحاضرات خلال شهر رمضان المبارك.
وتضمّن التعديلُ اختصارَ مدة المحاضرة بمقدار 15 دقيقة، لتكون 35 دقيقة بدلًا عن 50 دقيقة، و70 دقيقة بدلًا عن 100 دقيقة.
كما وجّهت الجامعةُ القسمَ الذي يتبع له المقرّر، بإعادة جدولة أوقات الشُّعب التي تبدأ من بعد الساعة "7:00" مساءً أو تستمرّ بعدها، بالاتفاق مع أستاذ المقرّر، وبما يخدم مصلحة الطلبة، وتضمّن أيضًا التعديلُ مواعيدَ بدء المحاضرات والأنشطة الأخرى للمقررات، وفق الجدول بالصورة.