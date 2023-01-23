وسط حزمة خدمات متكاملة.. منفذ جديدة عرعر يستقبل 100 ألف معتمر من العراق

استقبل منفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية أكثر من 100 ألف معتمر من القادمين براً من جمهورية العراق منذ بدء موسم العمرة حتى أمس، من خلال منظومة خدمات رقمية وخدمية لتقديم أفضل التسهيلات الجمركية ضمن إجراءات سهلة وميسّرة تضمن تقديم الخدمات بجودة عالية وإثراء تجربة المعتمرين الدينية والثقافية من خلال تهيئة المواقع الدينية والتاريخية بالمملكة لزيارتها، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.