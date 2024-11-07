جدة تستعد لاستقبال مهرجان "منطقة العجائب" الترفيهي بنكهة جديدة

تحتضن مدينة جدة خلال الفترة المقبلة مهرجان "منطقة العجائب" الترفيهي، الذي سوف يفتح أبوابه أمام العائلات ويقدم تجربة ترفيهية تلبي رغبات كافة شرائح المجتمع.
ويتوقع أن تستوعب "منطقة العجائب" التي ينظمها تقويم فعاليات جدة ما يزيد عن 7 آلاف زائر يومياً، ما يجعله نقطة جذب أساسية لعشاق الترفيه لسكان جدة وزوارها.
وتدشن الفعالية العروض التفاعلية، الألعاب الحديثة، والتجارب الترفيهية التي تضع الزوار في قلب أجواء مليئة بالإثارة والمرح، كما تم تجهيز المنطقة بمرافق وخدمات تناسب العائلات، لضمان تجربة ترفيهية متكاملة وآمنة.
ويمثل هذا المهرجان خطوة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، والرامية إلى تطوير القطاع الترفيهي ليصبح رافداً اقتصادياً وسياحياً يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، وتعزيز البنية التحتية للفعاليات الترفيهية في المملكة، ودعم الصناعات الإبداعية، وجعل المملكة وجهة رائدة للترفيه والسياحة على مستوى المنطقة والعالم.