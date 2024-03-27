لأول مرة.. نجاح أول عمليتين في الرأس باستخدام المناظير في ولادة الدمام

نجح الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام (أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي) في إجراء عمليتين مختلفتين في الرأس باستخدام المنظار دون تدخل جراحي لطفلين لم يتجاوزا شهرهما الأول، وهي الأولى من نوعها في المستشفى والثانية على مستوى المنطقة الشرقية.
وتمكّن الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام من التدخل عبر المناظير لطفلين في الشهر الأول، حيث تمثلت العملية الأولى في معالجة نزيف الدماغ للخدج والاستسقاء الدماغي والاستغناء عن جهاز الشنت VP shunt وخضع للملاحظة طيلة 10 أيام والحالة الصحية مستقرة.
فيما كانت العملية الثانية بإجراء عملية تجميل لتشوه الجمجمة باستخدام المنظار بدلًا من اللجوء إلى الجراحة التقليدية التي يكون فيها نطاق الجراحة أكبر من استخدام المنظار.
وأكدت إدارة المستشفى أن إجراء العمليتين يُعد إنجازًا من خلال الاستغناء عن البدائل الجراحية التقليدية، والتي يكون فيها التداخل الجراحي أكثر تعقيدًا ويسبب مضاعفات.
في حين أتاح حدوث هذا الإنجاز الفرصة لتطور علاج الأطفال وفق أعلى المعايير في جراحة المخ والأعصاب للأطفال، مشيرةً إلى أن هذه النجاحات تحققت بالدعم الكامل من تجمع الشرقية الصحي، والتي ستسهم بإذن الله في مزيد من التطور في تخصصات الأطفال داخل المستشفى.