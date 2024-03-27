لأول مرة.. نجاح أول عمليتين في الرأس باستخدام المناظير في ولادة الدمام

في حين أتاح حدوث هذا الإنجاز الفرصة لتطور علاج الأطفال وفق أعلى المعايير في جراحة المخ والأعصاب للأطفال، مشيرةً إلى أن هذه النجاحات تحققت بالدعم الكامل من تجمع الشرقية الصحي، والتي ستسهم بإذن الله في مزيد من التطور في تخصصات الأطفال داخل المستشفى.