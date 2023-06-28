قوى بشرية وتجهيزات فنية.. "الدفاع المدني" يرفع جاهزيتَه في جسر الجمرات

وأكدت المديريةُ العامة اكتمالَ استعداداتها بفرق ووحدات منتشرة في أروقة الجسر، وفي المداخل الرئيسية، مدعومة بقوى بشرية وتجهيزات فنية في مواقع محددة في طوابق الجسر طيلة أيام التشريق، والتنسيق مع الجهات المعنية بما يحقّق سلامة وحماية ضيوف الرحمن.