انطلاق البرنامج التدريبي الدولي osp للفائزين بالذهبية في أولمبياد "أذكى" بجامعة أكسفورد

يُذكر أن عدد الطلبة الذين تنافسوا في المرحلة النهائية من الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى) الذي جرى بدعم شركة تحكم 298 طالبًا وطالبةً، تأهلوا من بين عدد الطلبة المتقدمين للتسجيل والبالغ عددهم 260 ألف طالب وطالبة سعوديين من المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة بهدف تدريبهم في مجالات البرمجة التنافسية والذكاء الاصطناعي في خطوة تستهدف بناء القدرات الوطنية تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.