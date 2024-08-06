انطلاق البرنامج التدريبي الدولي osp للفائزين بالذهبية في أولمبياد "أذكى" بجامعة أكسفورد

بدأ الطلاب السعوديون الفائزون بالميدالية الذهبية في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى) الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع مشاركتهم في البرنامج الدولي التدريبي OSP بجامعة أكسفورد في بريطانيا.
وسيتلقى المتدربون البالغ عددهم 10 طلاب من المرحلتين المتوسطة والثانوية عبر برنامج تدريبي لمدة أسبوعين مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتوظيف الخوارزميات لحل المشكلات العملية وفهم الآثار الأخلاقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يتضمن البرنامج ورش عمل وأنشطة مصممة لتعزيز المهارات الشخصية والمهنية.
وتتراوح أعمار الطلبة المشاركين في برنامج (OSP) ما بين 14 - 18 عامًا من أبناء المملكة انضموا إلى نظرائهم من مختلف دول العالم ليحصلوا عقب انتهاء البرنامج على شهادة معتمدة من مجلس الاعتماد البريطاني (BAC) مع فرصة الحصول على توصية أكاديمية للدراسة في الجامعة التي تُعد من أعرق جامعات العالم.
يُذكر أن عدد الطلبة الذين تنافسوا في المرحلة النهائية من الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى) الذي جرى بدعم شركة تحكم 298 طالبًا وطالبةً، تأهلوا من بين عدد الطلبة المتقدمين للتسجيل والبالغ عددهم 260 ألف طالب وطالبة سعوديين من المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة بهدف تدريبهم في مجالات البرمجة التنافسية والذكاء الاصطناعي في خطوة تستهدف بناء القدرات الوطنية تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.