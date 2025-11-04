هيئة الاتصالات تعلن نجاح أول تجربة 6G في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على النطاق 7 جيجاهرتز لتعزيز ريادة المملكة التقنية

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية نجاح أول تجربة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنطاق الترددي 7 جيجاهرتز، أحد النطاقات الرئيسة المرشحة لتمكين تقنيات الجيل السادس (6G)، وذلك بالشراكة مع شركة الاتصالات السعودية "stc" وشركة "نوكيا".
وأوضحت الهيئة أن التجربة تأتي استشرافًا لمستقبل تقنيات الاتصالات اللاسلكية، وتهدف إلى تبني أحدث الابتكارات العالمية في هذا المجال، بما يعزّز مكانة المملكة الرائدة في التقنية والابتكار، ويُسهم في تطوير حلول متقدمة تواكب التحولات التقنية العالمية.
وبيّنت أن النطاق الترددي المستخدم في التجربة يتراوح بين 7.125 و8.4 جيجاهرتز، ويُعد من النطاقات الرئيسة المرشحة لتقنيات الجيل السادس، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تُعد انطلاقة عملية لاختبار نطاق جديد، وتعزّز دور الهيئة في صياغة السياسات وتنظيمات الطيف الترددي على المستوى الدولي.
وتأتي هذه التجربة ضمن توجهات الهيئة الإستراتيجية الهادفة إلى دعم تطلعات المملكة في قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية، وترسيخ ريادتها إقليميًّا ودوليًّا كمنظّم مبتكر يُمكن تقنيات المستقبل، من خلال شراكات متقدمة تتيح بنية تحتية رقمية رائدة.