هيئة الاتصالات تعلن نجاح أول تجربة 6G في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على النطاق 7 جيجاهرتز لتعزيز ريادة المملكة التقنية

وأوضحت الهيئة أن التجربة تأتي استشرافًا لمستقبل تقنيات الاتصالات اللاسلكية، وتهدف إلى تبني أحدث الابتكارات العالمية في هذا المجال، بما يعزّز مكانة المملكة الرائدة في التقنية والابتكار، ويُسهم في تطوير حلول متقدمة تواكب التحولات التقنية العالمية.