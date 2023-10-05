التعبئة والأسواق.. نصائح من "الغذاء والدواء" لضمان سلامة أعلاف الحيوانات

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنه يتم تقييم أعلاف الحيوانات علميًا وفقًا للمواصفات واللوائح الفنية لضمان سلامتها، ناصحةً بقراءة بطاقة التعبئة؛ لمعرفة نوع العلف المناسب للحيوانات.
ولضمان سلامة الأعلاف، قالت الهيئة: "احرص على الشراء من الأسواق ونقاط البيع"، و"اقرأ بيانات بطاقة التعبئة عليها؛ لمعرفة نوع العلف المناسب للحيوان".
وأوضحت أن أعلاف الحيوانات تخضع للتقييم العلمي ودراسة سلامتها ومأمونيتها على الحيوان بما يتوافق مع المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة لدى الهيئة.
وتحرص الهيئة على سلامة ومأمونية الأعلاف الحيوانية بمنع إضافة أي مكونات محظورة أو إضافات علفية.