رئيس الهيئات يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1445

رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.
وأشاد الدكتور السند بالجهود المميزة والضخمة التي تبذلها بلادنا المملكة العربية السعودية -حفظها الله- في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، مضيفًا أن هذه الدولة المباركة، المملكة العربية السعودية، وضعت خدمة البيتين العظيمين؛ المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقاصديهما والقيام على شؤونهم من أعظم اهتماماتها وأولوياتها، ولذلك نرى في كل عام هذه النجاحات التي تحققها بلادنا المباركة -بفضل الله- ثم بمتابعة ولاة أمرنا -حفظهم الله-، مع استمرار برامج التطوير والمشاريع التنموية والمبادرات المتميزة.
كما وجّه الدكتور السند، تهنئته لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ولمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وسمو نائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.
كما هنأ الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، وجميع اللجان والقطاعات المشاركة في الحج بهذا النجاح الكبير، داعيًا المولى عز وجل أن يجعل ما يُقدم من جهود مباركة في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يجعلهما ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها إنه سميع مجيب.