رئيس الهيئات يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1445

وأشاد الدكتور السند بالجهود المميزة والضخمة التي تبذلها بلادنا المملكة العربية السعودية -حفظها الله- في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، مضيفًا أن هذه الدولة المباركة، المملكة العربية السعودية، وضعت خدمة البيتين العظيمين؛ المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقاصديهما والقيام على شؤونهم من أعظم اهتماماتها وأولوياتها، ولذلك نرى في كل عام هذه النجاحات التي تحققها بلادنا المباركة -بفضل الله- ثم بمتابعة ولاة أمرنا -حفظهم الله-، مع استمرار برامج التطوير والمشاريع التنموية والمبادرات المتميزة.