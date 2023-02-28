"ابن شعيل": كود البناء حماية للأرواح ويزيد مقاومة المباني للكوارث الطبيعية

وأضاف المهندس سعد بن شعيل، لـ "سبق" من جناح اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المشارك في المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي في نسخته الثالث: نص نظام كود البناء السعودي في لائحته على تعويض المالك عن طريق تضامن (المصمم والمشرف والمقاول)، لذلك كود البناء يدعم التعويض، مستدركا: لكن ممارسة التأمين جزء من ممارسات التعويض وهي ممارسة موثوقة دوليا ، لذلك صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتأمين على المباني بناءً على كود البناء السعودي.