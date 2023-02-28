"ابن شعيل": كود البناء حماية للأرواح ويزيد مقاومة المباني للكوارث الطبيعية
أكّد أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي "سعد بن صالح بن شعيل"، أهمية منظومة كود البناء السعودي في توفير الحد الأدنى من متطلبات الحفاظ على السلامة والصحة العامة والرفاهية من خلال تحسين كفاءة وسلامة ومتانة واستدامة المباني وتسهيل سبل الوصول إليها ، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق وزيادة مقاومة المباني للكوارث الطبيعية ، اضافة الى الترشيد في استهلاك المياه والطاقة بأنواعها وخفض تكاليف التشغيل وصيانة المباني وتحقيق النمو المستهدف لقطاع التشييد والبناء في المملكة.
وأضاف المهندس سعد بن شعيل، لـ "سبق" من جناح اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المشارك في المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي في نسخته الثالث: نص نظام كود البناء السعودي في لائحته على تعويض المالك عن طريق تضامن (المصمم والمشرف والمقاول)، لذلك كود البناء يدعم التعويض، مستدركا: لكن ممارسة التأمين جزء من ممارسات التعويض وهي ممارسة موثوقة دوليا ، لذلك صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتأمين على المباني بناءً على كود البناء السعودي.
وبين أنه يجب علي المالك تصدير بوليصة تأمين وتوقيع عقد مع مشرف ومقاول معتمدين ومسجلين في منصة بلدي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأوضح ابن شعيل أن تكلفة التأمين تتراوح بين 1 - 1.5% من قيمة تكاليف المبنى، مشيراً إلى أن التأمين ليس على جميع المبنى وإنما تأمين على العيوب الخفية التي حددت في لائحة مخالفات كود البناء السعودي، مثل التربة والهيكل الإنشائي، وعزل رطوبة الاسقف لمنع تسرُّب ونزول المياه في المباني، وهكذا نضمن جودة المبنى وإطالة عمر العقار واستقراره وأمانه لقاطنيه.
ونصح أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي كل مَن يرغب في شراء أو بناء مسكن باتباع الانظمة وأكواد البناء الصحيحة وأن يطلب من المقاول والمصمم الأفضل والأحسن والأكثر أماناً لمنزله ومسكنه في مقابل ما يدفعه لهم من مال.
وأضاف المهندس سعد بن صالح بن شعيل "أنا سعيد بمستوى وعي المواطن السعودي وثقافته المعمارية، لافتاً إلى منظومة كود البناء السعودي هي التي توفر -بعد أمان الله- الطمأنينة والأمان، كما عبر عن شكره وتقديره لـ "سبق"، على حضورها ووجودها وريادتها الإعلامية.
وتشارك اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بجناح في المؤتمر الهندسي الدولي3، لتعريف الزوّار بكود البناء السعودي وأهميته في رفع جودة المباني واستدامتها والإجابة عن الاستفسارات.
يذكر أن كود البناء السعودي هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة، ويوفر الحد الأدنى من متطلبات الحفاظ على السلامة والصحة العامة والرفاهية، ويطبق كود البناء السعودي في مرحلته الخامسة حتى نهاية شهر ذي الحجة المقبل 1444 على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.
وكانت قد انطلقت أمس (الإثنين)، فعاليات المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي في نسخته الثالثة تحت شعار "الهندسة والطريق إلى 2030"، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين خلال الفترة من 27 فبراير حتى 2 مارس 2023م برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
ويتناول المؤتمر في نسخته الثالثة عدداً من الموضوعات التي يستعرضها نخبة من رواد القطاعات الهندسية، المتعلقة بتطوير القطاع الهندسي والكوادر الوطنية الهندسية، وتعزيز مشاركة المكاتب والشركات الهندسية في المشروعات المرتبطة بمنظومة جودة الحياة، حيث يشارك أكثر من 48 متحدثاً من 25 دولة، وتقديم أكثر من 500 ورقة علمية، بمشاركة أكثر من 100 جهة مختلفة من القطاعات الحكومية والخاصة والجامعات.
ويقدم المؤتمر معالجات وخبرات وتجارب متنوعة لستة مسارات هندسية في 12 محوراً في مختلف التخصصات الهندسية سيتم استعراضها خلال المؤتمر، وتشمل المسارات، الهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، إضافةً إلى العمارة والهندسة المعمارية، والهندسة الصناعية، والكهربائية.
ويصاحب أيام المؤتمر وما يتضمنه من ندوات وجلسات ونقاشات جادة ومتخصصة، المعرض الهندسي الذي يقدم لزوّار المؤتمر أبرز الفرص والابتكارات والتقنيات، إضافةً إلى الخدمات الهندسية.