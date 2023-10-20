"تكامل" توقع 17 اتفاقية في معرض "جايتكس"

وقدمت تكامل خلال مشاركتها في المعرض، عددًا من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء بشكل ذكي وتقني، من خلال تطوير حلول الأعمال باستخدام أساليب متجددة ومبتكرة، كما استعرضت دورها في مجال التفتيش الذكي، عبر تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح للزوار الاستمتاع بتجربة المفتش.