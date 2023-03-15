بالفيديو.. "البطي" لـ"يا هلا بالعرفج": الضواحي نمط سكني جديد لتحقيق الأنسنة وجودة الحياة
استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" مقطع فيديو لعامل المعرفة أحمد العرفج مع المهندس "محمد البطي"، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، تحدث من خلاله عن مفهوم الضاحية، وعن أبرز معالم الحياة التي ستكون فيها، ووصفها بأنها نمط سكني جديد لتحقيق الأنسنة وجودة الحياة، ويتماشى مع رؤية 2030، وذكر الفَرق بينها وبين المخططات، كما ذكر أن أسماء الضواحي تُستلهم من توجيهات سمو ولي العهد.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطع فيديو مع الإعلامي "عبداللطيف المناوي"، رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم"، تحدث فيه عن علاقته بالمشي، وكشف عن رؤيته لحاضر ومستقبل الصحافة الورقية.
وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، عرض البرنامج فيديو لجولة داخل معرض "الأمير طلال بن عبدالعزيز"، الذي أقيم في مصر بمناسبة ذكرى مرور 35 عامًا على تأسيس المجلس العربي للطفولة والتنمية.
أما فقرة مزايين الكتب فقد استعرض من خلالها عامل المعرفة كتاب "صنايعية مصر" للكاتب "المصري عمر طاهر"، وصرح العرفج من خلاله بنواياه في تأليف كتاب "الصنايعية في السعودية".
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، روى العرفج قصة أغنية "البيرق" التي غناها فنان العرب "محمد عبده".