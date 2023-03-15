بالفيديو.. "البطي" لـ"يا هلا بالعرفج": الضواحي نمط سكني جديد لتحقيق الأنسنة وجودة الحياة

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" مقطع فيديو لعامل المعرفة أحمد العرفج مع المهندس "محمد البطي"، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، تحدث من خلاله عن مفهوم الضاحية، وعن أبرز معالم الحياة التي ستكون فيها، ووصفها بأنها نمط سكني جديد لتحقيق الأنسنة وجودة الحياة، ويتماشى مع رؤية 2030، وذكر الفَرق بينها وبين المخططات، كما ذكر أن أسماء الضواحي تُستلهم من توجيهات سمو ولي العهد.