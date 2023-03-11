احتفالا ًبيوم العَلَم.. "سورا" و"فودس بوك" يُنتجان بالشراكة مع جمعية "إعلاميون" برومو بدلالات ثلاثية

واستطرد: "وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ترسيخهما هذا اليوم ليكون يومًا لهذه الرمزية العظيمة التي شهدت وحدة هذا الوطن وائتلافه منذ تأسيس الدولة في عام 1139هـ، الموافق 1727م، حتى يومنا هذا.. ولما يحمله العَلَم من دلالات ذات معنى، بدءًا من كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، ووجود السيف الذي يدل على حرص هذه الدولة على تطبيق العدل والحق، والذود عن أراضيها، وانتهاء بدلاله السلام والخير والنماء والازدهار، الذي تجسَّد في اللون الأخضر".