احتفالا ًبيوم العَلَم.. "سورا" و"فودس بوك" يُنتجان بالشراكة مع جمعية "إعلاميون" برومو بدلالات ثلاثية
تزامنًا مع "يوم العَلَم"، أنتجت حلويات سورا، وفودس بوك للوجبات الصحية، بالشراكة مع جمعية "إعلاميون"، برومو خاصًّا عن يوم العَلَم، تضمَّن العديد من العناصر والرموز التي يحملها العَلَم الوطني السعودي، والمعاني الوطنية والدينية عبر تاريخ المملكة العربية السعودية، الذي يمتد لأكثر من ثلاثة قرون.
من جهته، أوضح الأستاذ جلال السنان، الذي أشرف على إنتاج العمل، أن البرومو يتضمَّن معاني خاصة بالعَلَم السعودي، من كلمة التوحيد التي ترمز للتوحيد، والسيفَيْن اللذين يرمزان للعدل والقوة، والنخلة التي ترمز للنماء والرخاء، والجذور الراسخة عبر الأزمان، والجذع الشامخ بالعز والسؤدد.
وتابع السنان: "إننا نحتفل اليوم بيوم العَلَم، الذي صدر بأمر ملكي كريم للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام؛ وذلك لما يمثله العَلَم من رمزية للدولة ووحدتها".
واستطرد: "وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ترسيخهما هذا اليوم ليكون يومًا لهذه الرمزية العظيمة التي شهدت وحدة هذا الوطن وائتلافه منذ تأسيس الدولة في عام 1139هـ، الموافق 1727م، حتى يومنا هذا.. ولما يحمله العَلَم من دلالات ذات معنى، بدءًا من كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، ووجود السيف الذي يدل على حرص هذه الدولة على تطبيق العدل والحق، والذود عن أراضيها، وانتهاء بدلاله السلام والخير والنماء والازدهار، الذي تجسَّد في اللون الأخضر".
وختم السنان: "يأتي 11 مارس من كل عام كاستذكار تاريخي لأمر عظيم في هذه الدولة المباركة والمهابة، وهو اليوم الذي أقرَّ فيه المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- العَلَم بشكله الذي نراه اليوم، وسيستمر -بإذن البارئ عز وجل- يرفرف على أرض هذه البلاد المباركة خفاقًا شامخًا حتى يرث الله الأرض ومَن عليها".