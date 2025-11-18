جامعة الأمير سطام تحتفي بالطلاب الدوليين وتطلق "خيمة ثقافات الشعوب"

جاء ذلك بحضور وكلاء الجامعة وعدد من مسؤوليها، إلى جانب رجال أعمال ورؤساء مجالس الجمعيات بمحافظة الخرج. وتجول رئيس الجامعة في أرجاء الخيمة التي ضمّت أجنحة استعرضت تنوّع الثقافات والعادات والموروثات للدول المشاركة، وشملت معروضات تراثية ومنسوجات وحرفًا يدوية، إضافة إلى أكلات شعبية ومجسمات وصور لمعالم طبيعية وتاريخية، ما أضفى طابعًا تفاعليًا ثريًا على الفعالية.