جامعة الأمير سطام تحتفي بالطلاب الدوليين وتطلق "خيمة ثقافات الشعوب"

في خطوة لافتة، افتتح رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز التميم، فعاليات "خيمة ثقافات الشعوب"، بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للطلاب الدوليين، وبمشاركة طلاب من 22 دولة.
جاء ذلك بحضور وكلاء الجامعة وعدد من مسؤوليها، إلى جانب رجال أعمال ورؤساء مجالس الجمعيات بمحافظة الخرج. وتجول رئيس الجامعة في أرجاء الخيمة التي ضمّت أجنحة استعرضت تنوّع الثقافات والعادات والموروثات للدول المشاركة، وشملت معروضات تراثية ومنسوجات وحرفًا يدوية، إضافة إلى أكلات شعبية ومجسمات وصور لمعالم طبيعية وتاريخية، ما أضفى طابعًا تفاعليًا ثريًا على الفعالية.
كما زار التميم معرض الجهات المشاركة في بهو كلية الطب، والذي قدمت فيه الجهات معلومات عن خدماتها ومبادراتها وبرامجها الموجهة لطلاب المنح، ودورها في تطوير البيئة التعليمية.
واشتمل الحفل الخطابي على كلمة لرئيس مجلس إدارة صندوق طلاب المنح، الأستاذ الدكتور مشاري بن عياد العصيمي، أشار فيها إلى دعم الجامعة المستمر للطلاب الدوليين ومسيرتهم الأكاديمية. كما تم عرض فيلم بعنوان "دور المملكة والجامعة في خدمة طلاب المنح"، شارك فيه طلاب من مختلف القارات، واستعرض نماذج من تجاربهم والدعم المقدّم لهم.
وشهد البرنامج توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع جهات مختلفة، بهدف دعم برامج طلاب المنح، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز التنوع الثقافي داخل الجامعة، بما يواكب رسالتها في توفير بيئة تعليمية عالمية تعكس قيم المملكة في دعم التعليم الدولي وتمكين الطلاب من مختلف أنحاء العالم.