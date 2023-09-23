أشاد بما تَحقق من إنجازات عظيمة.. "وابل الشريف" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني 93

وعبّر "وابل الشريف" مالك أول مزرعة استزراع سمك السلمون في المملكة العربية السعودية، والتي تتخذ من جبال الطائف الشفا مقرًّا لها، عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما تَحقق من إنجازات عظيمة للمملكة على مختلف الأصعدة سياسيًّا وتنمويًّا واقتصاديًّا؛ مما جعلها في مصافّ الدول المتقدمة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وما توفره القيادة الرشيدة من خدمات ودعم لا محدود في كل المجالات؛ لتجويد الحياة، وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية للمواطنين والمقيمين على حد سواء؛ فضلًا عما يقدم لزوار الحرمين الشريفين من كافة أنحاء العالم.