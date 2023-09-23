أشاد بما تَحقق من إنجازات عظيمة.. "وابل الشريف" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني 93

رفع رئيس مجلس إدارة مزارع الترويت للأسماك، رجل الأعمال وابل عيد الشريف، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وقال "الشريف": "اليوم الوطني هو يوم توحيد ويوم انتصار، نستذكر فيه مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وما كان له من جهود في سبيل توحيد المملكة وجمع شتاتها بعد فُرقة وجعلها تحت راية واحدة؛ لتكون بمثابة شحنة معنوية تبعث على المزيد من الجهد لدفع عجلة التنمية والتطور لهذه البلاد المباركة، ولكي تتعرف الأجيال الحاضرة على تاريخهم المجيد؛ مما يحملهم على الحفاظ عليه والافتخار به".
وعبّر "وابل الشريف" مالك أول مزرعة استزراع سمك السلمون في المملكة العربية السعودية، والتي تتخذ من جبال الطائف الشفا مقرًّا لها، عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما تَحقق من إنجازات عظيمة للمملكة على مختلف الأصعدة سياسيًّا وتنمويًّا واقتصاديًّا؛ مما جعلها في مصافّ الدول المتقدمة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وما توفره القيادة الرشيدة من خدمات ودعم لا محدود في كل المجالات؛ لتجويد الحياة، وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية للمواطنين والمقيمين على حد سواء؛ فضلًا عما يقدم لزوار الحرمين الشريفين من كافة أنحاء العالم.
وأشار "الشريف" إلى النجاحات الكبيرة التي شهدها القطاع الزراعي بالمملكة في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ورؤية المملكة 2030، والدعم الكبير والدراسات الهادفة لخدمة التنمية الزراعية في البلاد؛ مما أسهم بشكل كبير في النهوض بالقطاع الزراعي، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، عطفًا على الدور الفاعل في وصول المنتج السعودي إلى الأسواق العالمية بجودة عالية وسمعة رفيعة.
وأكد أن رحلة التنمية المستدامة منذ 1351هـ، تكللت بإخلاص وجهد وفكر العظماء وعلى رأسهم المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وأبناؤه البررة من بعده، وصولًا إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
واختتم حديثه بالتضرع إلى الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم الأمن والأمان والرخاء على بلادنا الغالية.