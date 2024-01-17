"حبات ترمس" كادت أن تقضي عليه.. مجمع الملك فيصل بالطائف ينقذ رضيعًا من الاختناق

وعلى الفور، تم تحويل المريض لغرفة العمليات لإجراء عملية عاجلة زاد من صعوبتها ووضع حياة المريض في خطر عمر الرضيع؛ نظرًا لصغر حجم القصبة الهوائية في هذا العمر وسهولة انسدادها بشكل كامل.