قيا.. إصابة 5 من عائلة واحدة في حاث سير والمستشفى العام يعلن "البلاغ الأصفر"

أعلن مستشفى قيا العام التابع لصحة الطائف، حالة الاستنفار القصوى، وإعلان البلاغ الطبي الأصفر، اليوم الإثنين، لاستقبال خمس حالات لمصابين نتيجة حادث مروري لعائلة غير سعودية.
وقال المتحدث الإعلامي لصحة الطائف وليد الثقفي، لـ "سبق": تم نقل الحالات عن طريق فرق الهلال الأحمر ومساندته بفرقتين للنقل الإسعافي بمستشفى قيا.
وأضاف: وصلت إلى قسم الطوارئ خمس حالات نتيجة حادث مروري، منها ثلاث حالات غير مستقرة تمّ التعامل معها من خلال الفريق الطبي وفريق الاصابات الموجود بالقسم، وتمّ تحويلها جميعاً بعد ذلك لمجمع الملك فيصل الطبي كحالة إنقاذ حياة، وحالتين صُنفتا بسيطة ومتوسطة، ولا تزال تتلقى الخدمات العلاجية بالمستشفى.
يُذكر أن مستشفى قيا يقع على طريق الطائف - الباحة، واستقبل خلال الأشهر الثلاثة الماضية 147 حالة ناتجة عن حوادث مرورية، منها تسع وفيات.