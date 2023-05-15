قيا.. إصابة 5 من عائلة واحدة في حاث سير والمستشفى العام يعلن "البلاغ الأصفر"

وأضاف: وصلت إلى قسم الطوارئ خمس حالات نتيجة حادث مروري، منها ثلاث حالات غير مستقرة تمّ التعامل معها من خلال الفريق الطبي وفريق الاصابات الموجود بالقسم، وتمّ تحويلها جميعاً بعد ذلك لمجمع الملك فيصل الطبي كحالة إنقاذ حياة، وحالتين صُنفتا بسيطة ومتوسطة، ولا تزال تتلقى الخدمات العلاجية بالمستشفى.