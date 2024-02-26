أمانة الرياض تُشارك تنظيم معرض ثقافي بمناسبة "يوم التأسيس"

تشارك أمانة منطقة الرياض، تنظيم معرض ثقافي؛ بمناسبة "يوم التأسيس"، في ساحة العدل بقصر الحكم بالعاصمة.
ويستعرض المعرض تاريخ الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وما تشهده المملكة من تطور وازدهار.
ويضم أركانًا تعريفية بمراحل تاريخ الدولة السعودية، التي بدأت من مرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون، ثم الدولة السعودية الثانية، وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة، حتى إعلان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- توحيد أرجاء البلاد باسم المملكة العربية السعودية.
كما يستعرض المعرض، عهد الدولة السعودية الحديثة، ومراحل تطورها وفق تعاقب الملوك، حتى العهد الحالي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- والذي يشهد تطورًا كبيرًا في ظل رؤية السعودية 2030م.
ويأتي تنظيم المعرض التعريفي الثقافي؛ بمناسبة "يوم التأسيس"، في إطار جهود الأمانة للتعريف بمراحل تطور الدولة السعودية، وإبراز ما مرت به العاصمة من تطورات، ضمن النهضة التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية الطموحة، وحملتها الوطنية بعنوان "بنيت على أساس".
وكذلك يضم المعرض منتجات إبداعية وأفلام واحتفالات وطنية، شملت مدينة الرياض والمنطقة بشكل عام.