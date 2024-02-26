أمانة الرياض تُشارك تنظيم معرض ثقافي بمناسبة "يوم التأسيس"

ويضم أركانًا تعريفية بمراحل تاريخ الدولة السعودية، التي بدأت من مرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون، ثم الدولة السعودية الثانية، وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة، حتى إعلان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- توحيد أرجاء البلاد باسم المملكة العربية السعودية.