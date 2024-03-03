شاهد.. المسافة بين مناطق المملكة على ظهور الإبل.. فصّلتها خريطة في "جادة حائل"

وأظهرت خريطةٌ وضعتها الجادة لشرح طرق التجارة والحج القديمة، وطرق الإبل بين مناطق المملكة ودول الخليج؛ أن مُدَد السفر بالقوافل كانت في الماضي كالتالي: 12 يومًا بين الرياض والكويت، و8 أيام بين الرياض والقطيف، و6 أيام بين الرياض والأحساء، و8 أيام بين الرياض والعقير، و4 أيام بين الرياض والزلفي، و5 أيام بين الرياض والقصيم، و18 يومًا بين الرياض ومكة المكرمة، و4 أيام بين الرياض والوشم، و7 أيام بين الرياض ووادي الدواسر، ویومان بين الرياض والحريق، ويومان بين الرياض والخرج، و6 أيام بين الكويت والقطيف، ویومان بين الرياض والحوطة، و10 أيام بين الكويت والعصير، و10 أيام بين الكويت والزلفي، و16 يومًا بين الكويت وجبل شمر "حائل"، و25 يومًا بين الكويت ومكة المكرمة، و9 أيام بين الرياض وجبل شمر "حائل"، و12 يومًا بين الرياض والجوف.