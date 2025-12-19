وزارة الدفاع تدشّن برنامج التحول المهني لتمكين العسكريين المقبلين على التقاعد من الانتقال إلى المسارات المدنية

وأوضح المدير العام التنفيذي للإدارة العامة للموارد البشرية في وكالة وزارة الدفاع لخدمات التميز، المهندس سامي بن عبدالعزيز البدنه، في كلمته بهذه المناسبة، أن برنامج التحول المهني يمثل امتدادًا لمسيرة العطاء العسكري، من خلال تحقيق انتقال مهني منظم وآمن للعسكريين المتقاعدين، بما يسهم في تحويل خبراتهم العسكرية إلى قيمة اقتصادية مستدامة في سوق العمل.