مواطن في الـ ٩٠ من عمره ينتشل جثمان شاب غرق في مستنقع مياه بتبوك

وتفصيلاً روي صالح البلوي أحد شهود العيان القصة بقوله إن مجموعة من الأصحاب خرجوا في نزهة برية بوادي الجزل وتوقفوا عند مستنقع المياه، وفي لحظة انزلق الشاب الأول بالمستنقع، ثم قفز الشاب الثاني لينقذه، ولكنه لم يستطع فلحق بهم الشاب الثالث ثم تبعهم الشاب الرابع.