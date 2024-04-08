مواطن في الـ ٩٠ من عمره ينتشل جثمان شاب غرق في مستنقع مياه بتبوك

انتشل مسن قارب عمره الـ 90 عامًا جثمان شاب توفي غرقاً، فيما أصيب أصدقاؤه الثلاثة بالإعياء نتيجة السقوط في مستنقع المياه في وادي الجزل بمركز أبو راكة التابعة لمنطقة تبوك، وقد باشرت فرق البحث والإنقاذ من الدفاع المدني الحادثة من لحظة استلام البلاغ حتى تم العثور على جثة الشاب المتوفى.
وتفصيلاً روي صالح البلوي أحد شهود العيان القصة بقوله إن مجموعة من الأصحاب خرجوا في نزهة برية بوادي الجزل وتوقفوا عند مستنقع المياه، وفي لحظة انزلق الشاب الأول بالمستنقع، ثم قفز الشاب الثاني لينقذه، ولكنه لم يستطع فلحق بهم الشاب الثالث ثم تبعهم الشاب الرابع.
وواجه الشباب صعوبة في الخروج لعمق المستنقع وحوله المياه المختلطة بالطين، وبعد معاناة وعدة محاولات خرج الشاب الأول ثم استطاعوا البقية الخروج إلا الشاب الثاني لم يخرج، واختفى داخل المستنقع، وتم إبلاغ الجهات الأمنية والدفاع المدني.
بدورها وصلت فرق الإنقاذ وبدأت على الفور عمليات البحث عن الشاب واستمرت ما يقارب ثمان ساعات وذلك لصعوبة المكان والظلام وتم السماح لبعض المتطوعين ممن يُجيدون الغوص بالمشاركة.
وقد حضر العداء السابق خلف عنيزان البلوي (٨٦عاماً) فجر اليوم من قرية "الجو" للمساهمة في البحث وتمكن من العثور على جثة الشاب -رحمه الله- داخل المستنقع وانتشالها إلى خارج المستنقع.
وقد تم نقل الشباب الثلاثة إلى مستشفى أبو راكة العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية وحالتهم مستقرة، وقد غادروا المستشفى جميعاً .
ويعد بطل هذه القصة خلف عنيزان البلوي، مواطن سعودي يبلغ من العمر 86 عاماً من أهالي منطقة تبوك، مهتم بممارسة الرياضة ويجيد الغوص والسباحة، وقد حصل على لقب أكبر عداء مشارك في ماراثون الجري، وهو لايزال يمارس رياضة الجري يومياً لمسافات طويلة.