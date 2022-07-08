"الطوافة" وخدمة الحجاج بمكة من "هودج الجمال" إلى القطارات و الطائرات

وأوضح "برقة" أن هناك شركة وهي الشركة الأم، مجلس الإدارة يضع الخطط التشغيلية والتنفيذية بناءً على اتفاقات بينه وبين البعثات موافقة٬ من وزارة الحج ويتم تحديد لكل دولة العدد المعطى لها حسب النظام، ومن ثم كمثال في نيجيريا عددهم خمسون ألفًا يحتاجون إلى كل مكتب ألفين وخمسمائة يفتحون تقريبًا عشرين إلى اثنين وعشرين أو إلى خمسة وعشرين مكتبًا وهذا المكتب يسمى "تقديم الخدمة" ويتكون ، من رئيس ونائبين وستة أعضاء وتقوم وظيفتهم بالإشراف على الحجاج المحولين إليهم بالإشراف على استقبالهم وحفظ جوازاتهم وتأمين صعودهم إلى يوم التروية منى وعرفة ومزدلفة، وتأمين وسائط النقل والإشراف على التغذية، على كل ما يخص الحاج خلال هذه المدة وبقائه في مكة هي مسؤولية المطوف هو يسمى مقدم الخدمة.