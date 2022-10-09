شاهد.. مهرجان تمور القويعية الرابع يختتم فعاليته بعد 10 أيام و45 ألف زائر ومتسوِّق

وتحدَّث محمد الختلان، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقويعية، قائلاً: تُعدُّ التمور من أهم مصادر تعزيز الأمن الغذائي، وهي مستهدفة في برنامج التحول 2020، ومحققة لرؤية مملكتنا 2030؛ لذا تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تقديم الخدمات والتسهيلات كافة للمزارعين، ودعم إقامة مثل هذه المهرجانات التي أصبحت نافذة تسويقية للمُزارع، وعائدًا اقتصاديًّا، جعل المُزارع يُقدِّم منتجًا عالي الجودة.. وهذا ما نشاهده اليوم من تنافس واهتمام وزوَّار من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية. ومن خلال مهرجان تمور القويعية الرابع (خلاصنا ذهب) قام مكتب الوزارة بمحافظة القويعية بالإشراف على خيمة العروض بالمهرجان، التي احتوت على 50 نافذة تسويقية لمزارعي المحافظة لعرض العديد من أنواع التمور، منها الهلالي والصقعي والسلج والصفري، وغيرها الكثير، ولعل أشهرها الخلاص الذي يمتاز بلونه الأصفر وجودته العالية. كذلك أصحاب المناحل الذين سبق لهم الالتحاق بمشروع تأهيل الشباب وصناعة النحل بالمحافظة، وزيت الزيتون والعود والزعفران، والصناعات التحويلية من التمور، إضافة إلى مشاركة مركز النخيل بالأحساء والجمعية السعودية للزراعة العضوية وسعودي قاب ومكتب صندوق التنمية الزراعية بالمحافظة والكلية التطبيقية للبنات وجناح مكتب الوزارة بالمحافظة الذي يقدِّم الخدمات كافة للمستفيدين، وعقد اللقاءات بين المزارعين القياديين بالمحافظة والجمعية السعودية للزراعة العضوية؛ وذلك للتحول للزراعة العضوية. كذلك يشرف المكتب على حراج التمور اليومي من خلال الفحص، والتأكد من سلامة التمور، وخلوها من المبيدات.