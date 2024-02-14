الجامعات السعودية تتقدّم في التصنيف العالمي "للسمعة الأكاديمية"

وشهدت المؤسسات في الإمارات العربية المتحدة زيادة بمقدار تسعة أضعاف في حصة التصويت خلال هذه الفترة، في حين كانت الزيادة في المملكة العربية السعودية ولبنان ثلاثة أضعاف، مما يشير إلى أن الجامعات في هذه الدول تكتسب تقديرًا في الأوساط الأكاديمية.