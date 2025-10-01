مجموعة المانع الطبية تفعل مبادرة سمو ولي العهد للتبرع بالدم

وجاءت هذه الحملات امتدادًا لدور المانع في تعزيز رسالتها المجتمعية، حيث شملت التعاون مع عدد من الجهات الحكومية مثل أمانة المنطقة الشرقية، إدارة السجون، مكتب العمل، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إضافة إلى عدد من الشركات المحلية في القطاع الخاص، بما يعكس شراكة فاعلة مع مختلف مؤسسات المجتمع.