مجموعة المانع الطبية تفعل مبادرة سمو ولي العهد للتبرع بالدم

امتثالًا لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – بالتبرع بالدم، نظّمت مجموعة المانع الطبية خلال شهر أغسطس وسبتمبر سلسلة من الحملات للتبرع بالدم في المنطقة الشرقية.
وجاءت هذه الحملات امتدادًا لدور المانع في تعزيز رسالتها المجتمعية، حيث شملت التعاون مع عدد من الجهات الحكومية مثل أمانة المنطقة الشرقية، إدارة السجون، مكتب العمل، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إضافة إلى عدد من الشركات المحلية في القطاع الخاص، بما يعكس شراكة فاعلة مع مختلف مؤسسات المجتمع.
وأكدت إدارة مستشفيات المانع أن هذه الحملات تأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وتجسيدًا لقيم العطاء والتكافل الإنساني، وانسجامًا مع المبادرة الإنسانية التي أطلقها سمو ولي العهد، والتي تُرسخ مكانة المملكة في الاهتمام بصحة الإنسان ووضعها أولوية أولى.