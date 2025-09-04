هيئة الطرق تستخدم ناتج هدم المباني في تنفيذ طريق بالمزاحمية

وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة امتداد لتجارب سابقة نُفذت في منطقة الرياض ومحافظتي جدة والأحساء، مؤكدة أن المملكة تنتج أكثر من 22 مليون طن من مخلفات البناء والهدم سنويًا، ويجري العمل على إعادة تدويرها للاستفادة منها في الخلطات الإسفلتية لمشاريع الطرق، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي وتحقيق الاستدامة ضمن مستهدفات برنامج قطاع الطرق.