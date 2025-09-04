هيئة الطرق تستخدم ناتج هدم المباني في تنفيذ طريق بالمزاحمية

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن تنفيذ مشروع نوعي على طريق الكلية التقنية للسياحة والفندقة بمحافظة المزاحمية بطول 650 مترًا، من خلال استخدام مواد معاد تدويرها من ناتج هدم المباني. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز الاستدامة ورفع كفاءة الإنفاق في مشاريع الطرق.
وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة امتداد لتجارب سابقة نُفذت في منطقة الرياض ومحافظتي جدة والأحساء، مؤكدة أن المملكة تنتج أكثر من 22 مليون طن من مخلفات البناء والهدم سنويًا، ويجري العمل على إعادة تدويرها للاستفادة منها في الخلطات الإسفلتية لمشاريع الطرق، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي وتحقيق الاستدامة ضمن مستهدفات برنامج قطاع الطرق.
وأكدت "هيئة الطرق" استمرارها في تبني حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تحسين جودة شبكة الطرق، وذلك دعمًا لمستهدفات البرنامج المتمثلة في الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض الوفيات المرورية لأقل من خمس حالات لكل مئة ألف نسمة، إلى جانب تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، وضمان المحافظة على مستويات متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.