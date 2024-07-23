"الأزياء" تنظم لقاءً افتراضيًا حول "الفرص الاستراتيجية للابتكار"

ويتناول اللقاء أبرز الأمثلة في مجالات الابتكار في قطاع الأزياء من منظور عالمي وليس حصرًا على السوق المحلي، ويستعرض الشركات الناشئة والمبتكرة عالميًا في قطاع الأزياء والمختصة بالتكنولوجيا، والاستدامة، والتصنيع، والملابس التكيفية التي تشمل الأزياء التي تم تصميمها لتلائم احتياجات الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في ارتداء الملابس سواء بسبب كبر السن أو احتياجات خاصة.