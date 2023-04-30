الخارجية العُمانية تعرب عن تقديرها للسعودية لتعاونها في تسهيل إجلاء رعاياها من السودان

وكانت سلطنةُ عُمان أجلت عدداً من رعاياها العُمانيين وأسرهم إلى جانب عدد من الأسر السودانية المقيمة في سلطنة عُمان، وذلك من العاصمة الخرطوم وأم درمان ومناطق أخرى، وتم تأمين وصولهم لسلطنة عُمان.