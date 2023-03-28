بـ 8 مستويات.. الشؤون الإسلامية تنظم المسابقة القرآنية في غينيا كوناكري

تنطلق، يوم غدٍ, المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الواحدة والأربعين بدولة غينيا كوناكري، بدعم ورعاية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية بغينيا كوناكري .
وبلغ عدد المتأهلين للتصفيات النهائية 250 متسابقاً ومتسابقة يتنافسون في ثمانية فروع، يتأهل من كل فرع خمسة فائزين، في حين يبلغ عدد المحكمين في المسابقة 14 محكماً.
وقال الملحق الديني في جمهورية السنغال وحيد مجربي: المسابقة تقام بـ 8 مستويات، الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً للكبار، والثاني حفظ القرآن كاملاً للصغار (ما دون 12سنة)، والثالث حفظ عشرين جزءاً، والرابع حفظ خمسة عشر جزءًا، والخامس حفظ عشرة أجزاء، والسادس خمسة أجزاء، والسابع فرع تفسير القرآن الكريم، والثامن فرع خاص للمكفوفين.