بـ 8 مستويات.. الشؤون الإسلامية تنظم المسابقة القرآنية في غينيا كوناكري

وقال الملحق الديني في جمهورية السنغال وحيد مجربي: المسابقة تقام بـ 8 مستويات، الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً للكبار، والثاني حفظ القرآن كاملاً للصغار (ما دون 12سنة)، والثالث حفظ عشرين جزءاً، والرابع حفظ خمسة عشر جزءًا، والخامس حفظ عشرة أجزاء، والسادس خمسة أجزاء، والسابع فرع تفسير القرآن الكريم، والثامن فرع خاص للمكفوفين.