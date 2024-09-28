الدمام.. مطار الملك فهد ينال شهادة اعتماد تجربة العميل "المستوى الثالث"

وبيّن أن هذا الاعتماد يعدُّ خطوة مهمة ضمن السعي القائم لمواصلة مسيرة مطار الملك فهد الدولي نحو تحقيق التميز التشغيلي، مع التطلع المستقبلي للحصول على شهادتَي المستويين الرابع ثم الخامس، الذي يمثل أعلى مستويات الاعتماد في تجربة العميل، بما يسهم في تعزيز مكانة مطار الملك فهد الدولي كأحد المطارات الرائدة على مستوى المنطقة.