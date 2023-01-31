"الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة.. من اليوم حتى الجمعة

وتابع: لا يستبعد تساقط الثلوج من مساء غد وبعد غد على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر)، في حين تنخفض درجات الحرارة ابتداء من يوم غد (الأربعاء) على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال منطقة المدينة المنورة، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين (صفر إلى 4مْ)، ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من تلك المناطق، بينما تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين (4إلى 7مْ) على مناطق القصيم، الرياض وشمال المنطقة الشرقية وذلك ابتداءً من يوم الخميس المقبل.