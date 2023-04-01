تدشين برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور في موريشيوس.. لصالح 15 ألف مستفيد

من جهته، قال المهندس محمد بن عبدالسلام عاشور: هذه البرامج الإنسانية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد امتداد لجهود المملكة في خدمتها للإسلام والمسلمين، ونلمس أثرها على وجوه شعب موريشيوس.