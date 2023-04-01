تدشين برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور في موريشيوس.. لصالح 15 ألف مستفيد

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية جنوب إفريقيا، برنامجَ هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور لمسلمي جمهورية موريشيوس في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.
وتم التدشين بالعاصمة بورت لويس، بحضور نائب القنصل العام زياد سليمان بن حمد، والملحق الديني بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا المهندس محمد بن عبدالسلام عاشور, وعدد من الدعاة والمسؤولين.
من جهته، قال المهندس محمد بن عبدالسلام عاشور: هذه البرامج الإنسانية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد امتداد لجهود المملكة في خدمتها للإسلام والمسلمين، ونلمس أثرها على وجوه شعب موريشيوس.
وأضاف: برنامج خادم الحرمين يهدف إلى تلمس حاجات المسلمين في هذا الشهر الكريم والتخفيف على المحتاجين منهم ويعبر عن عمق العلاقات ومتانة الروابط بين البلدين.
وأشار "عاشور" إلى عدد المستفيدين من برنامج توزيع التمور يزيد عن 15.000 مستفيد.
وعبّر المسلمون في جمهورية موريشيوس عن بالغ شكرهم للمملكة العربية السعودية ولقيادتها الرشيدة على تنفيذ هذا البرنامج وغيرها من البرامج الإنسانية واهتمامها بشؤون المسلمين ودعمها لهم في جميع دول العالم, سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.