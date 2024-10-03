أول فريق نسائي من مفتشي البيئة يتمم الدورية "5 آلاف" في محمية الأمير محمد بن سلمان

وبيّن "زالوميس" أنه كان وراء هذا النجاح فريق نسائي يقود العمل في المحمية، من الإدارة العليا وصولًا إلى وحدة متخصصة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي تعمل مع النساء المحليات لتجاوز التحديات وتمكينهن كقائدات في مجال الحفاظ على البيئة، وتم تعيين هذا الفريق عام 2022، مما مهّد الطريق أمام مسار وظيفي جديد للنساء في المملكة، حيث تؤدي النساء دورًا حيويًا في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي للمحمية.