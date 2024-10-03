أول فريق نسائي من مفتشي البيئة يتمم الدورية "5 آلاف" في محمية الأمير محمد بن سلمان
أعلنت هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية عن تسيير الدورية رقم 5 آلاف، التي أشرف عليها أول فريق نسائي من مفتشي البيئة في المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية أندرو زالوميس، أن الفريق النسائي من مفتشي البيئة يستكشف آفاقًا جديدة في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية مع كل دورية جديدة، حيث تلعب تلك الفرق دورًا مهمًا في الحفاظ على البيئة، إلا أن المحمية أولت موضوع تمكين المرأة أهمية بالغة.
وتشكّل النساء نسبة 33% من فريق مفتشي البيئة وقادته، البالغ عددهم 183، وهو ما يُعتبر معدلًا أعلى بكثير من المعدل العالمي الذي يقل عن 11%.
وبيّن "زالوميس" أنه كان وراء هذا النجاح فريق نسائي يقود العمل في المحمية، من الإدارة العليا وصولًا إلى وحدة متخصصة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي تعمل مع النساء المحليات لتجاوز التحديات وتمكينهن كقائدات في مجال الحفاظ على البيئة، وتم تعيين هذا الفريق عام 2022، مما مهّد الطريق أمام مسار وظيفي جديد للنساء في المملكة، حيث تؤدي النساء دورًا حيويًا في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي للمحمية.