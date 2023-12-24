في 18 موقعًا حول المملكة.. خدمات "الأحوال المدنية المتنقلة" تصل إليك

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة اليوم، بتقديم الخدمة للنساء في مدرسة ريحانة بنت زيد بيضان بالباحة لمدة يومين، ويوم الاثنين للرجال في مدرسة غامد المتوسطة بمحافظة بلجرشي؛ فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مركز بني حسن بمحافظة المندق لمدة يوم لكل منهما، ويوم الأربعاء للنساء في مركز جرين بمحافظة قلوة، وفي ثانوية الموسى للبنات بمركز الفرعة لمدة يومين لكل منهما.