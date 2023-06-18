بـ10 مليارات ريال.. "الفنار" تستثمر في "مشروع نيوم" لتطوير وبناء وتشغيل 5 مجمعات سكنية

يُذكر أن الفنار للمشاريع هي شركة عالمية بجذور سعودية، تقدم حلول تطوير المشاريع والإنشاءات الهندسية والحلول الرقمية، ومنذ إنشائها في عام 1976 في المملكة العربية السعودية؛ شاركت الشركة في بناء وتطوير وتشغيل المشاريع الكبرى في قطاعات الطاقة والمياه والمعالجة والبنية التحتية، بالإضافة إلى عملها على مشروع ضخم للوقود الأخضر في المملكة المتحدة، وحقيبة أعمال متنوعة لمشاريع الطاقة المتجددة في السعودية ومصر وإسبانيا والهند، كما تعد مجموعة الفنار أيضًا منتجًا رئيسيًّا لتوربينات الرياح في آسيا.