"الجبير" يلتقي وزير خارجية الباراغواي ويبحثان الموضوعات ذات الاهتمام

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة أسونسيون، وزير خارجية جمهورية الباراغواي المعيّن حديثًا روبين راميريز.