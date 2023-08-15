"الجبير" يلتقي وزير خارجية الباراغواي ويبحثان الموضوعات ذات الاهتمام

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة أسونسيون، وزير خارجية جمهورية الباراغواي المعيّن حديثًا روبين راميريز.
وفي بداية اللقاء، هنأ "الجبير"، الوزير راميريز بمناسبة تعيينه وزيراً لخارجية جمهورية الباراغواي، متمنياً له التوفيق.
وتضمن اللقاء، بحث بعض الموضوعات ذات الاهتمام.
كما اجتمع "الجبير"، في العاصمة أسونسيون، اليوم، بوزير الصناعة والتجارة بجمهورية الباراغواي لويس البرتو كاستيليوني.
وشهد اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية الباراغواي حسين عسيري.