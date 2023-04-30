بالفيديو.. شلالات "طور آل الحسن" تعاود تدفقها مُشكِّلة لوحات فنية جميلة

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بالفيديو.. شلالات "طور آل الحسن" تعاود تدفقها مُشكِّلة لوحات فنية جميلة
الأمطار شملت أجزاء متفرقة من تهامة قحطان منها مركزا الغائل والمسنى
عاودت شلالات طور آل الحسن بمركز وادي الحياة في تهامة قحطان تدفقها اليوم من أعالي الطور؛ وذلك إثر الأمطار التي هطلت عصر اليوم الأحد، مُشكِّلة لوحات فنية جميلة.
وشملت الأمطار أجزاء متفرقة من تهامة قحطان، منها مركزا الغائل والمسنى.
وجرت أودية المسنى والجوة بسيول منقولة من مركز الربوعة واليمن؛ ما تسبَّب في شل الحركة، وتكدس السيارات على جنبات وادي المسنى.
يُذكر أن طور آل الحسن يفتقر لأهم مقومات السياحة، وهو الطريق الوعر الذي يُشكِّل أكبر عائق دون الاستمتاع بجمال الطور.