بالفيديو.. شلالات "طور آل الحسن" تعاود تدفقها مُشكِّلة لوحات فنية جميلة

عاودت شلالات طور آل الحسن بمركز وادي الحياة في تهامة قحطان تدفقها اليوم من أعالي الطور؛ وذلك إثر الأمطار التي هطلت عصر اليوم الأحد، مُشكِّلة لوحات فنية جميلة.