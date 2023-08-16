"القيادة" تعزي رئيس جمهورية كوريا في وفاة والده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية كوريا، في وفاة والده.