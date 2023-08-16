"القيادة" تعزي رئيس جمهورية كوريا في وفاة والده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، في وفاة والده.
وقال الملك: "تلقينا نبأ وفاة والدكم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية كوريا، في وفاة والده.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة والدكم، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".