المرور يحذر من الانحراف المفاجئ باعتباره من أبرز مسببات الحوادث المرورية

وأكدت الإدارة أن استخدام الإشارات التنبيهية قبل تغيير المسار يمثل سلوكًا حضاريًا يسهم في الحد من الحوادث وتعزيز السلامة على الطرق، وذلك ضمن الجهود المستمرة للمرور السعودي للحد من الحوادث المرورية ورفع مستوى الوعي لدى السائقين.