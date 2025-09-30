المرور يحذر من الانحراف المفاجئ باعتباره من أبرز مسببات الحوادث المرورية

حذّرت الإدارة العامة للمرور من خطورة الانحراف المفاجئ على الطرق، مؤكدةً أنه يُعد من أبرز مسببات الحوادث المرورية التي تهدد حياة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق.
وأوضحت، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الانحراف دون استخدام الإشارات التحذيرية يؤدي غالبًا إلى اصطدام المركبات ويعرّض حياة السائقين والركاب للخطر، داعيةً إلى الالتزام بالأنظمة المرورية والانتباه للطريق أثناء القيادة.
وأكدت الإدارة أن استخدام الإشارات التنبيهية قبل تغيير المسار يمثل سلوكًا حضاريًا يسهم في الحد من الحوادث وتعزيز السلامة على الطرق، وذلك ضمن الجهود المستمرة للمرور السعودي للحد من الحوادث المرورية ورفع مستوى الوعي لدى السائقين.