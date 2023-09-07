10 مرات يوميًّا بمساحة 80 ألف م2.. "الحرمين" تبرز "غسل صحن المطاف" بالأرقام

وأوضحت الهيئة أنها تسخّر من أجل تحقيق هدف غسل صحن المطاف في المرة الواحدة، 200 عامل نظافة، و200 لتر مكعب من المنظفات والمعقمات؛ مشيرة إلى أن مدة الغسيل للمرة الواحدة من 15 إلى 20 دقيقة.