"خدمات وتقنيات وعالمية".. صورة رقمية لمطار الأمير سلطان بتبوك تُعدد الإنجازات

وأبانت الشركة أن عدد الركاب في الرحلات المغادرة والقادمة إلى المطار قد بلغ في العام 2020م، 867293 مسافرًا على متن 8414 رحلة، فيما بلغ عدد الرحلات في 2021م، 12273 رحلة أقلت ما يزيد على 1329412 راكبًا، وفي العام 2022م، أقلت 13914 رحلة طيران أكثر من 1562865 بمعدل نمو بلغ 18% في عدد الركاب و13% في عدد الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى المطار مقارنةً ببيانات عام 2022م وعام 2021م، كما بلغ عدد المسافرين في الربع الأول من 2023م أكثر من 437 ألف مسافر على متن 3433 رحلة.