إشراقة عالمية لعلماء وعالمات سعوديين.. هنا قصص طبية واقتصادية ناجحة

وقال: "منذ بدء علاقتي بهذه المجموعة قمت بالمشاركة في أربعة بحوث طبية، كنت الباحث الرئيس في اثنين منها، وهذه البحوث نشرت وتم تقديمها في أكبر التجمعات الطبية العالمية مثل الاجتماع السنوي للكلية الأمريكية لأمراض القلب"، مبيناً أنها تمركزت حول إعادة التأهيل لمرضى القلب وهو تدخل طبي مفيد جداً، إلا أنه لا يحظى بالتفعيل المنشود على مستوى العالم، رغم أن برنامجه لا يتطلب أكثر من ثلاثة أشهر ويعود على المريض بفوائد عظيمة منها تقليل احتمالية الوفاة بسبب المرض (بإذن الله) وتخفيض احتمالية حدوث المرض مرة أخرى و في أغلب الحالات يستطيع المريض العودة لممارسة حياته بصوره طبيعية وبثقة عالية.