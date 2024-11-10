35.4 مليار ريال حصيلة الإطلاقات والاتفاقيات في ملتقى بيبان 24

اختتم ملتقى "بيبان 24" الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" على مدى 5 أيام، باتفاقيات وإطلاقات تجاوزت 35.4 مليار ريال، في حين وصل عدد زوار الملتقى إلى أكثر من 182 ألف زائر.
وأقيم الملتقى تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، بعد تقديمه العديد من الفرص والأنشطة المهمة؛ لدعم التطور المتسارع الذي تشهده المملكة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني: "لقد حقق ملتقى بيبان 24 نجاحًا كبيرًا هذا العام، حيث شهدنا توقيع اتفاقيات قياسية وتقديم العديد من المبادرات المبتكرة التي تدعم ريادة الأعمال في المملكة، ونحن فخورون بما تحقق من إعلانات لمحافظ تمويلية وعقد شراكات إستراتيجية مع أبرز الجهات المحلية والدولية".
وأضاف: "لقد عكس الملتقى التزام الجهات الممكنة والداعمة من القطاعين العام والخاص وشركاء ورعاة الملتقى في دعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال من إطلاق مشاريعهم وتنميتها، كما أسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف القطاعات، سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي".
وتضمّن الملتقى توقيع عددٍ من الاتفاقيات الدولية مع "وكالة إستونيا لتطوير الأعمال والابتكار"، وصندوق العمل "تمكين" في مملكة البحرين، وجمعية الامتياز التجاري الكورية، وشركة "إكس"، وشركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الماليزية، ووزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية، وشركة تطوير الامتياز التجاري الماليزية، وMiltton CIO World، وعلي بابا كلاود، وشركة زووم Zoom، وشركة أوراكل Oracle، كما وُقعت العديد من الاتفاقيات التمويلية مع مجموعة من البنوك المحلية، بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار ريال، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وشهد الملتقى خلال أيامه الخمسة تجمعًا كبيرًا لرواد الأعمال من مختلف دول العالم، وأقيمت خلاله العديد من الفعاليات، تضمنت أكثر من 300 جلسة حوارية وورشة عمل، شارك فيها ما يزيد على 250 متحدثًا عالميًا ومحليًا.
وشارك في باب التجارة الإلكترونية نحو 59 مزود خدمة وجهة ممكنة، إذ سلط الباب الضوء على التقنيات الناشئة والتجزئة الحديثة والحلول الإلكترونية، فيما قدم مجموعة من الاستشاريين خدماتهم في مجالات المدفوعات الرقمية والأسواق الإلكترونية وسلاسل الإمداد طوال أيام الملتقى.
فيما احتضن مسرح "Biban Talks" أكثر من 100 متحدث ناقشوا موضوعات متنوعة تشمل الإعلام، والسياحة، والبيئة، والتعليم، والرياضة، والتمويل، والاستثمار، إلى جانب التطرق للقطاعات غير الربحية والمالية، في بيئة تفاعلية أتاحت لرواد الأعمال مشاركة قصص نجاحهم والتحديات التي واجهوها.
في حين شهدت حلبة المستثمرين مشاركة أكثر من 115 رائد أعمال، استعرضوا مشاريعهم أمام المستثمرين في الحلبة، نتج عنها موافقات أولية من المستثمرين على عقد صفقات مع 65 شركة بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليون ريال.
وشارك في الملتقى أكثر من 1350 شركة ناشئة من 72 دولة حول العالم؛ كما احتفى الملتقى بتخريج 12 شركة ناشئة من مسرعة الابتكار العقاري، في الوقت الذي أطلق خلاله المعمل الافتراضي لدعم رواد الأعمال.