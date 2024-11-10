35.4 مليار ريال حصيلة الإطلاقات والاتفاقيات في ملتقى بيبان 24

وتضمّن الملتقى توقيع عددٍ من الاتفاقيات الدولية مع "وكالة إستونيا لتطوير الأعمال والابتكار"، وصندوق العمل "تمكين" في مملكة البحرين، وجمعية الامتياز التجاري الكورية، وشركة "إكس"، وشركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الماليزية، ووزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية، وشركة تطوير الامتياز التجاري الماليزية، وMiltton CIO World، وعلي بابا كلاود، وشركة زووم Zoom، وشركة أوراكل Oracle، كما وُقعت العديد من الاتفاقيات التمويلية مع مجموعة من البنوك المحلية، بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار ريال، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.