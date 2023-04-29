‫ تزامنًا مع اليوم العالمي.. "وقاء" يطلق برنامج تدريب وتطوير الممارس البيطري

احتفى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، باليوم العالمي للطبيب البيطري، الذي يوافق 29 من شهر إبريل لهذا العام، انطلاقًا من حرص المركز على دعم الطبيب البيطري، الذي يُعد خط الدفاع الأول للصحة العامة والحماية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ولما له من دور بارز في توفير غذاء آمن وصحي للمستهلك.