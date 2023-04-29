‫ تزامنًا مع اليوم العالمي.. "وقاء" يطلق برنامج تدريب وتطوير الممارس البيطري

احتفى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، باليوم العالمي للطبيب البيطري، الذي يوافق 29 من شهر إبريل لهذا العام، انطلاقًا من حرص المركز على دعم الطبيب البيطري، الذي يُعد خط الدفاع الأول للصحة العامة والحماية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ولما له من دور بارز في توفير غذاء آمن وصحي للمستهلك.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز وقاء المهندس أيمن بن سعد الغامدي، أن الطبيب البيطري يقوم بمهام حيوية تهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك من خلال العمل في العيادات والمختبرات والمحاجر البيطرية، للكشف والتشخيص وعلاج الحيوانات والتصدي إلى الأمراض الحيوانية ومكافحتها ومنع دخولها إلى المملكة، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء.
وبيّن "الغامدي" أن المركز يعلن تزامنًا مع هذا اليوم عن بداية انطلاقة برنامج تدريب وتطوير الممارس البيطري، لمدة 18 شهرًا، بدايةً من تاريخ 01 /05 / 2023 وحتى تاريخ 31 / 10 / 2024، لتحقيق استراتيجية المركز في ظل رؤية المملكة 2030 والخطط الاستراتيجية للمركز لتحقيق نظام إنتاج غذائي محلي مستدام.
وأشار المهندس الغامدي إلى أن "وقاء" بادر في ترجمة تلك الخطط لبرامج تدريبية تستهدف العاملين في قطاع الصحة الحيوانية لرفع القدرات والإمكانات ليكونوا قادرين على مواكبة المرحلة والأهداف والخطط الاستراتيجية القادمة.
وأفاد بأن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين وبناء معارف ومهارات العاملين في قطاع الصحة الحيوانية بالمركز على مستوى المملكة في المجالات المتعلقة بالوقاية والمكافحة من الأمراض الحيوانية، ومكافحة العدوى ونواقل الأمراض، والرصد الوبائي ومخاطر الصحة الحيوانية وتطوير القدرات التشخيصية للأمراض الحيوانية لتمكينهم من أداء مسؤولياتهم وفق أفضل الممارسات الحديثة.