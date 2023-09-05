مؤتمر استدامة الصناعة البحرية يسلّط الضوء على الاقتصاد الدائري في القطاع

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي في وكالة الإدارة والسلامة البحرية النيجيري الدكتور بيتر سايد داكوك، أن اللوائح والتشريعات عاملان جوهريان لتحقيق الاستدامة في الصناعة؛ وهو ما يشمل وضع مبادئ وتوجيهات واضحة ومثلى لإدارة النفايات، ومواءمة اللوائح المحلية مع المعايير الدولية.