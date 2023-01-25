"لتبقى": المستوى الأخضر في بطاقة الوقود يوفر 55%.. وهذه طريقة الحسبة

وقالت "لتبقى": إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة مثل تقنيات المحرك، وناقل الحركة، والتقنيات الأخرى؛ مما يوجد تفاوتًا كبيرًا في استهلاك "البنزين" بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبعة مستويات من حيث استهلاك الوقود "ممتاز+، ممتاز-، جيد جدًّا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدًّا".