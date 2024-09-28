"حياة صديق".. فيلم قصير يجسّد حياة المقيمين في السعودية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية على حساباتهم، فيلمًا إبداعيًّا قصيرًا، يجسّد نموذجًا لحياة المقيمين في السعودية وما يلقونه من احترام وتقدير وحياة كريمة.
ووثّق الفيلم الذي جاء بعنوان "حياة صديق"، يومًا في حياة مقيم من الجالية الهندية؛ مستعرضًا طبيعة عمله ومحل إقامته وكيفية قضائه وقت فراغه بعد انتهاء الدوام الوظيفي، عبر مَشاهد تُظهر الاندماج التام في المجتمع السعودي الذي يستوعب المقيمين بكل ود وترحاب وكرم وتقدير كإخوة في الإنسانية.
ولاقى الفيلم الذي أنتجته "نافذة الإعلام" للإنتاج، اهتمامًا كبيرًا من جانب الصحف ووسائل الإعلام الهندية التي أشادت بالعمل الإبداعي السعودي، واستعرضت في تقاريرها تفاصيل هذا العمل الفني، الذي تم إطلاقه عبر منصات التواصل الاجتماعي وحَظِيَ بتفاعل كبير في تلك الأوساط.
ويمثل فيلم "حياة صديق"، الذي لم تتجاوز مدته الدقيقتان، نموذجًا لدور هام وإسهام بالغ الأثر يجب أن تضطلع به المؤسسات الإعلامية الوطنية في أخذ زمام المبادرة، وتوظيف كل طاقاتها وخبراتها وكوادرها الإبداعية وإمكاناتها المادية لإظهار الصورة الحقيقية للمملكة وحياة المقيمين الأجانب على أرضها.