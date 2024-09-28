"حياة صديق".. فيلم قصير يجسّد حياة المقيمين في السعودية

ولاقى الفيلم الذي أنتجته "نافذة الإعلام" للإنتاج، اهتمامًا كبيرًا من جانب الصحف ووسائل الإعلام الهندية التي أشادت بالعمل الإبداعي السعودي، واستعرضت في تقاريرها تفاصيل هذا العمل الفني، الذي تم إطلاقه عبر منصات التواصل الاجتماعي وحَظِيَ بتفاعل كبير في تلك الأوساط.