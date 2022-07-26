"مقاطع توافد المعلمين" تُطلق تنبيهاً بشكاوى من حركة النقل الخارجي!

استقبلت وزارة التعليم منذ إصدارها حركة النقل الخارجي مطلع هذا الأسبوع، عديداً من المعلمين والمعلمات يشتكون من وقوع أخطاءٍ لهم في المفاضلة؛ منها عدم احتساب نقاط الإدارة المدرسية لكثير من مديري المدارس، وكذلك طلب آخرين إتاحة العدول عن حركة النقل الخارجي هذا العام؛ لظروفٍ طارئة حدثت لهم.