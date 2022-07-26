"مقاطع توافد المعلمين" تُطلق تنبيهاً بشكاوى من حركة النقل الخارجي!

استقبلت وزارة التعليم منذ إصدارها حركة النقل الخارجي مطلع هذا الأسبوع، عديداً من المعلمين والمعلمات يشتكون من وقوع أخطاءٍ لهم في المفاضلة؛ منها عدم احتساب نقاط الإدارة المدرسية لكثير من مديري المدارس، وكذلك طلب آخرين إتاحة العدول عن حركة النقل الخارجي هذا العام؛ لظروفٍ طارئة حدثت لهم.
وأظهرت مقاطع فيديو تمّ تداولها أمس بشكلٍ واسع، توافد عديدٍ من المعلمين والمعلمات خلال اليومين الماضين بشكلٍ متزايدٍ وكبيرٍ يشكون من وقوع أخطاءٍ لهم في حركة النقل الخارجي تسبّبت في حرمانهم من حركة النقل الخارجي؛ كعدم احتساب نقاط الإدارة المدرسية، فيما اشتكى آخرون ممّن شملتهم حركة النقل من عدم فتح باب العدول.
يُذكر أن وزارة التعليم أعلنت السبت الماضي، حركة النقل الخارجي للعام الحالي 1443هـ، لشاغلي الوظائف التعليمية، وبيّنت في إحصائية لها أنها شملت أكثر من 33900 معلّم ومعلّمة، وشملت 39% من نسبة المتقدمين على حركة النقل الخارجي.
وبيَّنت أنه تمّ نقل ما نسبته 80% من المتقدمين علـى الرغبتَيْن الأولى والثانية، كما تمّ نقل أكثر من 70 % من طالبي نقل لَمّ الشمل حرصاً من الوزارة على تحقيق الاستقرار المهني والوظيفي لهم.